(Video) Ca între prieteni! Pasha Parfeni a sărbătorit lansarea piesei în curtea blocului. De ce a venit și poliția: „La așa final nu s-a așteptat nimeni”

07:10

Primarul capitalei și liderul Mișcării Alternativa Națională, Ion Ceban, a făcut un mare anunț: nu va candida la alegerile prezidențiale din această toamnă. „Încrederea oamenilor este prioritatea zero pentru mine. Am promis și așa voi face – voi rămâne să-mi exercit mandatul de primar al municipiului Chișinău. Am spus de fiecare dată și asta declar […]