Câțiva membri ai trupei Bi-2 au primit cetățenia RM – Președintele Sandu a semnat decretul

15:50

Agicultorii din Moldova bat un semnal de alarmă și prevăd un an agricol secetos. Oamenii gliei spun că anumite culturi de câmp vor fi afectate de secetă și în acest an. În acest sens, Asociația „Forța Fermierilor”, solicită din nou ajutor de la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA), după ce membrii acesteia au organizat ... Fermierii din Moldova anticipează un an secetos – Agricultorii cer ajutor de la Guvern și UE The post Fermierii din Moldova anticipează un an secetos – Agricultorii cer ajutor de la Guvern și UE appeared first on Politik.