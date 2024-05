Kosovo a devenit membru asociat al Adunării Parlamentare a NATO

15:40

Ambasadorul României în Republica Moldova, Cristian Leon-Țurcanu, salută semnarea Pactului pentru Europa de către cele 12 formațiuni politice. „Uniunea Europeană are culoarea libertății, a păcii și a prosperității. Iar azi, aici la Chișinău, am fost martorul unei dovezi incontestabile a faptului că Uniunea Europeană nu are culoare politică", a declarat el în cadrul discursului susținut la evenimentul