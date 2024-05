Apropiere și relație specială între cele două țări românești // „Te cuprind, Republica Moldova” e sloganul de la Bookfest 2024 din România

08:50

„Războiul împotriva Ucrainei este eșecul nostru în ceea ce privește descurajarea agresorului. Rusia a invadat Georgia în 2008 și nu am făcut nimic. Nu am făcut nimic nici când rușii au intervenit în Siria în mandatul președintelui Barack Obama și nici când au invadat Ucraina în 2014”, a acuzat generalul-locotenent american (r.) Ben Hodges, fost comandant al trupelor terestre americane în Europa, în discursul prezentat la cea de-a opta ediție a conferinței internaționale „Black Sea and Balkans Se...