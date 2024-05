Reacția ministrei Sănătății după perchezițiile CNA de la spitalul din Orhei: „Nu vă mai băgați în buzunarele cetățenilor”

11:10

„Impozitarea prostituției ar aduce venituri în plus la bugetul tării" Guvernanții nu prea știu Cum s-o pună-n aplicare: Sau pe cap de mușteriu, Sau pe fund de prestatoare… Tânărului care mi-a ironizat amnezia Îți dau dreptate. În esență Sunt cam uituc, e-adevărat, Dar între noi e-o diferență: Eu am mai multe de uitat…