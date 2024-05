Foști ambasadori, ex-miniștri de externe vor consilia MAE – Ministrul Popșoi anunță crearea unui Consiliu diplomatic

09:40

În perioada 23-24 mai 2024, New Strategy Center de la București organizează cea de-a opta ediție a „Black Sea and Balkans Security Forum", eveniment dedicat problemelor de apărare, securitate și relații internaționale privind regiunea extinsă a Mării Negre și a Balcanilor. Forumul este organizat în parteneriat cu Ministerul Apărării Naționale, a României având ca partener ... La București se desfășoară Conferința de securitate „Black Sea and Balkans Security Forum" – RM este reprezentată de șeful Legislativului Igor Grosu, care va susține un discurs, iar premierul Recean va interveni în format video