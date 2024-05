Verde pentru electric. În Moldova vor apărea plăcuțe noi, iar pentru unele autoturisme vor fi obligatorii

15:00

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) al României a anunțat pe 24 mai că a decis să declare persona non grata un diplomat din cadrul ambasadei Rusiei la București. Decizia vine la scurt timp după ce un cetățean român a fost pus sub acuzare pentru spionaj în favoarea Federației Ruse. „Ministerul Afacerilor Externe informează că autoritățile române […] The post România declară persona non grata un diplomat rus, după cazul de spionaj. Moscova promite „un răspuns corespunzător” appeared first on NewsMaker.