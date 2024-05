Moldova continuă să investească în apărare: va fi înființat un colegiu militar

13:50

Pe 27 mai, ora 17:00 conectează-te online la sesiunea de «Q&A: este UpNext pentru mine?», află direct de la CEO-ul Mozaic Dmitri Namașco, detaliile acceleratorului și răspunsurile la toate întrebările tale. Ce este UpNext by Dreamups? Un program de accelerare și incubare desfășurat pe parcursul a 6 luni, destinat startup-urilor aflate la etapa MVP și primele vânzări. Acesta oferă suport în stabilirea proceselor operaționale, obținerea tracțiunii, […]