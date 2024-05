Un medic ginecolog din Chișinău, condamnat pentru malpraxis

10:30

Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Braşov anunţă, luni, că se lucrează în continuare pentru deszăpezirea pe Transfăgărăşan. Potrivit DRPD, traficul ar putea fi redeschis la mijlocul lunii iunie. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Continuăm deszăpezirea Transfăgărăşanului! Suntem în linie dreaptă pentru deschiderea celui mai spectaculos drum din România până la mijlocul lunii iunie", au …