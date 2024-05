Președinta Maia Sandu, la Nisporeni de zilele orașului: „Ne dorim ca orașul dvs. să crească, să se modernizeze, să se îmbunătățească condițiile de viață pentru fiecare dintre dvs.”

21:00

După o perioadă răcoroasă, vremea se încălzește treptat. Însă aceasta aduce și instabilitate atmosferică. Astfel, sâmbătă și luni se prevăd izolat averse, transmite IPN. Serviciul Hidrometeorologic de Stat precizează că în următoarele două nopți temperaturile minime vor oscila între +4..+10 grade Celsius, iar luni între +8..+13 grade Celsius. Sâmbătă, temperatura...