AUR Moldova a semnat „Pactul pentru Europa”. Este al 14-lea partid care se alătură inițiativei

După câțiva ani de la lansarea lucrărilor de restaurare și conservare a circului din capitală, prima etapă a luat sfârșit. Monumentul arhitectural a îmbrăcat veșminte noi, așa cum cupola și acoperișul clădirii au fost recostruite practic de la zero, din bani europeni. Timp de un an și opt luni, peste 20 de lucrători și-au consolidat […]