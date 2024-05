Maia Sandu condamnă atacul Rusiei asupra hipermarketului din Harkov: Este un act odios de agresiune

16:40

Sportivul Centrului de pregătire a Loturilor Naționale, Radu Lefter a devenit campion european în cadrul Campionatul European de Lupte rezervate vârstei sub 23 de ani, comunică Moldpres. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării al Republicii Moldova, acesta a cucerit medalia de aur, după ce a trecut în ultimul act al categoriei de greutate de până la 97 kg de Soslan Dzhagaev, care a evoluat la competiția continentală de la Baku, sub drapel neutru. La ediția din acest an a Campionatului Eur...