Orașele din Moldova sunt invitate să candideze pentru titlul de Capitală Europeană a Inovării. Premiul mare este de 1 milion de euro

Ziua Națională a Vinului din Republica Moldova a fost desemnată câștigătoarea categoriei „Magnet of the Region" în cadrul prestigiosului concurs tematic „Wine Travel Awards" 2023-2024. Înmânarea premiilor a avut loc în cadrul celei mai cunoscute expoziții britanice „London Wine Fair" 2024. Distincția subliniază atractivitatea și impactul Zilei Naționale a Vinului, recunoscând internațional calitatea vinurilor și cultura vinului din Republica Moldova.