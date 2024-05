Primăria Chișinău: Ne dorim ca semimaratonul să devină o tradiție internațională

16:00

Simona Halep, aflată pe locul 1139 în clasamentul WTA, ratează ediţia din acest an a turneului de la Roland-Garros.„Dacă Simona ar fi fost exonerată la apelul său la Tribunalul de Arbitraj Sportiv, poate că am fi luat o altă decizie. Astăzi, ea nu a fost exonerată. Am simţit să favorizăm alte jucătoare şi sportive franceze, unele dintre ele mai tinere, în detrimentul Simonei, avînd în vedere t