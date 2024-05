Germania sprijină eliminarea unei scutiri fiscale a UE care ajută Shein şi Temu să menţină preţurile scăzute

11:50

Rusia a pierdut jumătate de milion de oameni în război, susține armata ucraineană Statul Major ucrainean anunţă într-o serie de comunicate că armata rusă a pierdut 500.000 de oameni în lupte, ucişi sau răniţi, de la 24 februarie 2022, relatează Le Monde, preluat de News.ro. 500,000 — russian personnel losses since February 24, 2022. • russia's imperial ambitions cost a lot. Instead of "Kyiv in 3 days", they lost half a million people. pic.twitter.com/dA8KNh2hVS — Defense of Ukraine (@DefenceU) M...