13 partide, printre care PAS, PLDM și MAN, semnează pactul „Pentru Europa” LIVE

11:00

Fostul conferențiar universitar Grigorie Vornicescu nu va participa la concursul pentru ocuparea funcției de șef al Procuraturii Generale. În ședința din 24 mai, Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a exclus candidatura acestuia, deoarece candidatul nu a depus întreaga listă de documente cerute și nu a îndeplinit condițiile de participare la concurs. Mariana Cherpec, membră CSP, […] The post Minus un candidat la funcția de procuror general. Cine sunt cei trei pretendenți ajunși la etapa interviului appeared first on NewsMaker.