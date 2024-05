LIVE: 13 partide politice proeuropene, inclusiv partidul de guvernare, semnează la Chișinău „Pactul Pentru Europa”

21:20

Bruxelles-ul ar putea priva Georgia de statutul său de candidat la UE dacă Tbilisi nu renunță la legea „agenților străini" Estonia, Olanda, Cehia și Suedia au propus ca Uniunea Europeană să impună sancțiuni împotriva Georgiei din cauza legii „agenților străini", scrie The Financial Times. Țările propun suspendarea regimului fără vize dintre Georgia și UE, înghețarea ...