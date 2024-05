Mesaj uluitor de la fani pentru Kylian Mbappée

15:00

Astăzi, 25 mai, Ion Ceban împreună cu legendarul sportiv, Armen Nazaryan, dublu campion olimpic, triplu campion mondial și de șase ori campion European la lupte greco romane, am depus flori la mormîntul lui Ivan Zaikin din Cimitirul Central.Armen Nazaryan se află în vizită în Republica Moldova, în calitate de oaspete de onoare la mai multe competiții din naționale."Pe strada I.Zaikin am co