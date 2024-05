video | Hecenii s-au calificat în finala Românii au Talent. Andra: ​„Doamne, cât de frumos a fost!”

10:00

Primăria Chișinău anunță sistarea temporară a traficului rutier pe unele străzi din sectorul Ciocana. Municipalitatea informează că pe 20 mai 2024, în intervalul orelor: 10:00 –16:00, va fi sistat temporar traficul rutier pe un tronson din str. M. Sadoveanu, între str. Ig. Vieru și str. Prof. Ion Dumeniuk, în legătură …