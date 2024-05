Stoltenberg afirmă că sprijinul Chinei pentru Rusia este crucial pentru cursa războiului din Ucraina

13:00

Președintele rus Vladimir Putin a declarat vineri că președintele ucrainean Volodimir Zelenski nu are nicio legitimitate după expirarea mandatului său de cinci ani și acest lucru este un obstacol legal, în cazul în care Rusia și Ucraina ar purta discuții de pace. Cu Ucraina sub legea marțială, în al treilea an al invaziei pe scară largă a Rusiei, Zelenski nu s-a confruntat cu alegeri electorale, în ciuda expirării mandatului său de cinci ani în această săptămână, lucru despre care el și aliații...