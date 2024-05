Maraton în Chișinău: Traficul rutier va fi suspendat pe bd. Ștefan cel Mare. Cum va circula transportul public

09:30

Autorul atacului armat asupra premierului slovac Robert Fico s-ar putea să nu fi fost doar un „lup singuratic”, cum s-a crezut până în prezent, a declarat duminică ministrul de interne slovac Sutaj Estok, în timp ce autorităţile încearcă să elucideze deplin tentativa de asasinat, relatează Reuters, citat de Digi24. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit ministrului … The post Răsturnare de situație în tentativa de asasinare a lui Fico. Atacatorul nu ar fi acţionat singur, așa cum se credea first appeared on ZUGO. Articolul Răsturnare de situație în tentativa de asasinare a lui Fico. Atacatorul nu ar fi acţionat singur, așa cum se credea apare prima dată în ZUGO.