Trei medalii de bronz penru halterofila Nicoleta Cojocaru la Campionatul Mondial rezervat juniorilor; Rezultatele probelor

Maib și Mastercard au premiat câștigătorii care vor merge la finala „UEFA Champions League” 2024 Pentru al doilea an consecutiv, un copil din Moldova va ieși pe terenul de fotbal alături de cei mai renumiți fotbaliști, la meciul UEFA Champions League Final London 2024. O fetiță de 8 ani, deținătoare a cardului maib junior, a aflat într-un mod original că în acest an va merge la UEFA Champions League Final London 2024. Alisa are șansa să urmărească spectacolul fotbalistic, dând mâna cu cei mai ti...