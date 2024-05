Mai mult transport municipal în/dinspre Vadul lui Vodă. Ceban: „Împreună vom da startul noului sezon estival”

10:30

”Nu continuați să ascundeți problemele sub preș”. Este mesajul președintelui PLDM, Vlad Filat, către președinta Maia Sandu și guvernarea PAS. Asta după ce, în ultima perioadă, tot mai mulți moldoveni se confruntă cu problema perioadei de ședere în statele UE, iar atunci când ajung la hotarul moldo-român, primesc interdicție de intrare în spațiul european, dar și amendă. În context, Vlad Filat o îndeamnă pe Maia Sandu să discute această problemă cu autoritățile române, dar și cu partenerii de la Bruxelles, pentru a fi făcută o derogare de la lege. „Ce ține de acest Stop Fals. Petru Macovei e în această comisie, care decide pe cine să blocheze pe Facebook și care dă aprecieri la ce declarații s-au făcut. Săptămâna trecută, la un post de televiziune, am vorbit despre situația multor moldoveni, care au plecat în Europa și au depășit termenul de 90 de zile de ședere în statele membre UE. De la 1 martie, la hotarul cu România, la intrare, dacă sunt depășite acele 90 de zile, moldovenii primesc interdicții de până la 5 ani, cu amendă. Am făcut acea declarație, ulterior partidul a emis un apel către președinta Maia Sandu, în care e semnalată această situație. Ulterior, am primit de la facebook solicitarea de eliminare a postării făcute pe pagina mea vis-a-vis de problemele cu care se confruntă moldovenii care au încălcat termenul de ședere în spațiul UE. O informație veridică, care a fost catalogată de facebook drept una falsă”, a declarat Vlad Filat.În acest sens, Filat a venit cu un apel către Maia Sandu și guvernarea PAS:„Nu continuați să ascundeți problemele sub preș. Nu se rezolvă așa problemele. Situația în care sunt moldovenii noștri poate fi rezolvată doar într-un singur mod, la Bruxelles de negociat cu Comisia Europeană pentru a face anumite derogări. Fapta contează, nu vorba. Poți să ascunzi acest lucru în discursul politic, dar problema nu dispare”, a mai declarat Vlad Filat.