Focar de rujeolă la Sângerei. S-au îmbolnăvit 11 copii

09:20

Accesibilitatea resurselor energetice este o provocare de lungă durată în Moldova, trei din zece persoane raportează incapacitatea de a-și menține locuința suficient de caldă, una dintre cele mai mari rate din Europa. Șocurile succesive ale prețurilor din ultimele trei sezoane de încălzire au exacerbat aceste provocări și în absența unor... The post Trei din zece moldoveni nu-și pot menține locuința suficient de caldă, analiză BM appeared first on ALBASAT.