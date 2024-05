Ajutarea Ucrainei cu activele înghețate ale Rusiei: o idee atractivă, dar greu de pus în aplicare

17:10

Parlamentarii moldoveni au reușit să mai pună ceva prin conturi, în ultimul an. Din punct de vedere financiar, politicienii nu au de ce să se plângă. Cu SENS a făcut o radiografiere a averii deputaților și salariilor și averii pe care o dețin aceștia. Cel mai bogat deputat este deputatul independent Marina Tauber, cu o […] Articolul Timpul trece, leafa merge! Trimiși în parlament să reprezinte electoratul, politicienii se îmbogățesc de la an la an apare prima dată în Bani.md.