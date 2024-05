Washington confirmă: Anthony Blinken vine la Chișinău, săptămâna viitoare. Cu cine se va întâlni

13:20

Premierul român Marcel Ciolacu a anunțat pe 23 mai despre un nou pachet de ajutor pentru Republica Moldova, adoptat prin ordonanță de urgență. „În primul rând continuăm exportul de energie. Al doilea palier de sprijin este educația", a precizat oficialul român. Totodată Ciolacu a ținut să evidențieze că „planul Rusiei de a îngenunchea Republica Moldova, […]