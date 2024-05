Ministerul Finanțelor anunță cheltuieli mai mici de la începutul anului. Luna aprilie s-a încheiat cu un deficit de peste 4 miliarde lei

15:20

Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoană, a declarat într-un interviu acordat cotidianului german „Tagesspiegel" că Ucraina are nevoie urgentă de apărare aeriană și a subliniat că NATO nu are nicio intenție să intervină în acest conflict şi încearcă să evite o escaladare. Citat de Digi24, secretarul general adjunct al NATO a comentat pentru publicația