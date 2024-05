Orban acuză UE şi NATO că pregătesc intrarea Europei în război şi consideră improbabil ca Rusia ''să înghită Occidentul''

09:30

Centrul Medical Endolife: un an de inovație medicală în endoscopie digestivă și ecoendoscopie în Moldova La un an de la deschidere, primul centru medical complet dotat în endoscopie digestivă avansată, ecoendoscopie și gastroenterologie – Centrul Medical Endolife – își atinge ținta de creștere pentru primul an de activitate, cu peste opt mii de pacienți tratați, și previzionează pentru următorul an o creștere cu 30% pentru serviciile medicale disponibile în cadrul centrului medical: endoscopie d...