VIDEO În ce condiții ar fi oportună o întâlnire între Maia Sandu și Vadim Krasnoselski? Răspunsul lui Serebrian

16:50

Biroul Național de Statistică (BNS) infirmă un fals promovat de un portal pro-Kremlin din Moldova, potrivit căruia recenzorii ar indica în chestionare casele nelocuite drept locuințe de vacanță. BNS a declarat că fake-ul are drept scop perbturbarea bunei desfășurări a Recensământului populației și locuințelor 2024. De asemenea, BNS a dat asigurări că activitatea recenzorilor este […] The post Fals: Recenzorii indică casele nelocuite drept locuințe de vacanță în chestionare appeared first on NewsMaker.