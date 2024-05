Valeriu Pașa, președintele Asociației Obștești WatchDog.MD, invitat în platoul RLIVE TV

10:40

Sportiva din Moldova, Nicoleta Cojocaru, a obținut trei medalii de aur la Campionatul Mondial de Haltere Under 17. Campionatul are loc în Peru. Halterofila Nicoleta a înregistrat 80 kg la proba smuls, 103 kg la aruncat și a terminat pe primul loc în categoria de 55 de kilograme cu un total de 183 kg, transmite Comitetul […] Articolul Nicoleta Cojocaru a obținut trei medalii de aur la Campionatul Mondial de Haltere Under 17 apare prima dată în Realitatea.md.