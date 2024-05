A trimis la Ambasada Rusiei imagini cu obiective militare NATO. Un român, arestat pentru trădare

09:00

Premieră pentru sportul din Republica Moldova! Pentru prima dată, țara noastră va participa la Jocurile Olimpice de Vară la proba de tenis de masă. Vladislav Ursu a obținut cota de participare la Olimpiada de Vară de la Paris, după ce s-a calificat în finala turneului preolimpic de la Sarajevo, Bosnia