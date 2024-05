 O alpinistă a escaladat cel mai înalt munte din lume în timp record

11:00

Echipa din R. Moldova câștigă locul I în categoria Design de Roboți la Campionatul European Deschis al FIRST LEGO League Open European Championship, care s-a desfășurat, în perioada 13 – 17 mai curent, Norvegia.