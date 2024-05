Statele Unite îşi vor revizui termenii cooperării cu Georgia şi introduc restricţii de vize

12:30

Problemele au ajuns la o masă critică, foarte multe lucruri trebuie făcute rapid, iar birocrația în care s-a înglodat sistemul nu permite acest lucru. Starea de urgență în economie ar permite, în termeni foarte rapizi, crearea unei companii aeriene de stat, a unei bănci de stat în care statul să aibă 49%, iar cetățenii moldoveni […] The post VIDEO: Una dintre primele decizii ale lui Renato Usatîi la guvernare va fi instituirea stării de urgență în economie appeared first on Omniapres.