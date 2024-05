Mai scumpă decât aurul: Pana unei păsări dispărute în urmă cu un secol, vândută cu o sumă imensă

22:20

ANOFM a primit echipament IT de la OIM pentru a sprijini integrarea refugiaților ucraineni Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă a primit echipament IT pentru a sprijini integrarea refugiaților ucraineni pe piața muncii din Moldova. Potrivit Misiunii Organizației Internaționale pentru Migrație (OIM) în Republica Moldova, echipamentul donat, în valoare de 38 de mii de dolari, are drept scop sporirea capacităților operaționale ale ANOFM de a răspunde nevoilor comunității, de a susține...