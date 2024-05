12:10

La 20 mai a expirat mandatul de președinte al liderului ucrainean Volodimir Zelenski. Acesta însă rămâne în funcție pentru o perioadă nedeterminată. Se întâmplă în condițiile în care alegerile prezidențiale programate pentru luna martie 2024 nu se pot desfășura din cauza războiului, dar și din cauza legii marțiale, scrie meduza.io. Formal, mandatul prezidențial al lui ...