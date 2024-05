CSM va propune șefului statului 24 de candidați selectați pentru funcția de judecător – Cine sunt magistrații promovați

15:40

Ministerul Educației propune ca 15 instituții de învățământ profesional tehnic să fie reorganizate prin fuzionare, motivând că numărul de elevi scade de la an la an, iar banii din bugetul de stat pentru întreținerea lor nu sunt folosiți eficient. Potrivit ministerului procesul de absorbție a instituțiilor va dura încă doi ani. Proiectul elaborat de Ministerul ... Statul începe procesul de absorbție în învățământul profesional tehinic – Mai multe instituții vor fi reorganizate prin fuzionare