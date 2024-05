În 33 de ani de activitate, Parlamentul a adoptat aproape 13 mii de acte normative

12:30

Consiliul European a prelungit cu încă un an liberalizarea comerțului dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova. Astfel, producătorii moldoveni vor putea exporta pe marea piață europeană în continuare struguri de masă, roșii, usturoi, mere, cireșe, prune și suc de struguri, fără taxe și restricții cantitative, transmite IPN. Vicepremierul Dumitru Alaiba,...