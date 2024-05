Maia Sandu, la Conferința Curților Constituționale Europene: „Trebuie să luptăm împotriva corupției inclusiv în sistemul de justiție, care este folosită de regimurile autoritare pentru a submina statele și democrațiile noastre”

22:30

Alexander Zverev este noul campion de la ATP 1000 Roma, acesta câștigând în două seturi, scor 6-4, 7-5, finala cu chilianul Nicolas Jarry. În urma succesului, neamțul revine pe locul 4 mondial. Alexander Zverev (5 ATP) și Nicolas Jarry (24 ATP) au disputat duminică seara ultimul act al turneului de 1000 de puncte de la ... Alexader Zverev este campion la Roma – Primul titlu cucerit de neamț în acest an şi al şaselea Masters câştigat în carieră The post Alexader Zverev este campion la Roma – Primul titlu cucerit de neamț în acest an şi al şaselea Masters câştigat în carieră appeared first on Politik.