Studenți ai UTM, prezenți la AGRONOMIADA, cea mai importantă competiție profesional-științifică și sportivă din România

10:40

Felicia Iordachi, elevă la Liceul Teoretic „Orizont” din Chișinău, a câștigat locul 4 în cadrul Concursului Internațional de Științe și Inginerie Regeneron ISEF, desfășurat în Los Angeles, SUA, în perioada 11-17 mai. Tânăra a participat în concurs cu proiectul The Identification of a Potential Novel Breast Cancer Biomarker Through Hypomethylation Analysis at Transcription Ending Site […] Articolul Elevă din Chișinău, locul 4 în cadrul Concursului Internațional de Științe și Inginerie organizat în Los Angeles apare prima dată în InfoPrut.