(VIDEO) Sondaj: Peste 50% dintre cetățeni consideră că licitația de la Aeroportul Internațional Chișinău este trucată

Ministrul Energiei, Victor Parlicov, face campanie electorală pentru candidatul PNL la Primăria București, Sebastian Burduja. Acesta a postat și un clip pe pagina sa de ministru, în care a enumerat proiectele implementate cu sprijinul acestui candidat. „Voi vorbi doar în nume propriu despre scurta, dar impresionanta noastră colaborare din pozițiile de miniștri ai Energiei, care a contribuit esențial la întărirea securității energetice a Republicii Moldova, diversificarea surselor noastre de aprovizionare cu energie și gaze, integrarea piețelor și apropierea dintre cele două țări și a Republicii Moldova de UE. Cu contribuția lui Sebastian, Republica Moldova a devenit membră a CESEC și a Coridorului vertical de transportare a gazelor naturale, care ne permite să aducem gaze din Turcia și chiar bazinul mării caspice prin Coridorul vertical pentru a fi stocate în România și Ucraina; Sucursala TransGaz la Chișinău a devenit operator al sistemului de transport a gazelor naturale; Bursa Română de Mărfuri a lansat și operează la Chișinău o platformă de tranzacționare a gazelor naturale, spărgând monopolul Gazprom în țara noastră; Filiala OPCOM, Bursa de energie din România, setează propria platformă la Chișinău și în acest an va lansa piețele organizate de energie; Am semnat un memorandum de cooperare între compania de stat Energocom și NuclearElectrica, ce prevede atât dezvoltarea relațiilor comerciale, cât și participarea Republicii Moldova la construcția viitoarelor reactoare în România; Am avansat pe pregătirile pentru construcția Liniei electrice Bălți-Suceava și Am identificat cea de a treia interconexiune între cele două țări, la Strășeni – Gutinaș. Când vor fi gata toate cele trei linii, în 2029, Republica Moldova va deveni parte a pieței energetice românești și europene! În decembrie 2023, am semnat un memorandum între Ministerele Energiei pentru dezvoltarea interconexiunilor energetice; Am reanimat lucrările comisiei interguvernamentale pentru cooperare comercial-economică; și Am creat subcomisia pentru energie în cadrul acesteia”, a scris Parlicov pe pagina sa de facebook. Mai mult, Parlicov spune „cu mâna pe inimă” că într-un an de mandat al lui Sebastian Burduja la Ministerul Energiei, a reușit să facă cât nu s-a făcut în toți cei 30 de ani de independență.