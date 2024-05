12:50

Sistemul informațional în care sunt înregistrate cartelele medicale electronice va fi perfecționat în timpul apropiat pentru a facilita munca medicilor, dar și pentru a reduce timpul de așteptare al pacienților. Declarația a fost făcută de șeful Catedrei Medicină primară de la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie din Chișinău, Ghenadie Curocichin, la cel de-al ...