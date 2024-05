România a inaugurat primul scaner cu raze X la frontiera moldo-română

11:30

Aproape 40% din banii murdari din lume trec prin City of London și alte dependențe ale Coroanei, a declarat adjunctul ministrului britanic de externe, citat de The Guardian, citat de G4Media. Andrew Mitchell a adăugat că dependențele coroanei și teritoriile de peste mări se vor confrunta cu noi solicitări din partea …