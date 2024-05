Pentru prima dată în istorie, Moldova va primi acces la Fondul social european. Acord semnat la Bruxelles

15:50

Maib anunță că este pregătită să acorde credite conform noilor modificări aprobate în cadrul Programului guvernamental «373». Aceste modificări aduc o serie de facilități suplimentare pentru antreprenori, menite să sprijine dezvoltarea și creșterea afacerilor din diverse domenii. Despre Programul «373» Programul «373» este un proiect guvernamental dedicat întreprinderilor micro, mici și mijlocii din Moldova. Prin intermediul acestui program, antreprenorii pot obține credite cu rate avantajoase […]