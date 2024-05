Boala Raynaud. Simptome, cauze, factori de risc

11:50

Femeile care au consumat 30-38 de grame de avocado au avut șanse semnificativ mai mici de diabet decât cele care nu au consumat avocado. Experții spun că combinația de fibre și grăsimi nesaturate găsite în avocado joacă un rol în reducerea riscului de diabet. Un studiu publicat în Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics a investigat relația dintre consumul de avocado și diabet la adulți. Acest studiu a analizat un eșantion mare de peste 28.000 de adulți de vârste diferite, incluși în Sondajul național mexican privind sănătatea și nutriția. Cercetătorii au constatat că, în comparație cu cei care nu consumau avocado, femeile consumatoare de avocado au prezentat un risc mai mic de diabet. Femeile care au consumat avocado (30-38 grame/zi) au avut șanse semnificativ mai mici de diabet, chiar și după ajustarea pentru diverși factori, cum ar fi vârsta, nivelul de educație, greutatea corporală, activitatea fizică și altele. Cu toate acestea, în timp ce studiul a evidențiat un risc mai mic de diabet pentru femeile care au mâncat avocado, la bărbați nu a fost observată nicio asociere semnificativă. Avocado și riscul de diabet. Care este legătura? Dieteticianul autorizat și doctor în sănătate publică Wendy Bazilian, care nu a fost implicată în studiu, a declarat că acest studiu are implicații importante pentru populația inclusă în el. „Având în vedere ceea ce știm despre profilul nutrițional al avocado - au grăsimi nesaturate bune, o sursă bună de fibre și o multitudine de vitamine, minerale și fitonutrienți, nu sunt surprinsă să văd aceste rezultate care sugerează că consumul de avocado poate juca un rol în reducerea riscului de diabet”, a spus ea. Când vine vorba de mecanismele exacte în joc, Bazilian a spus că avocado oferă o „triadă perfectă” pentru reducerea riscului de diabet. În primul rând, sunt bogate în fibre „Consumul de alimente cu fibre ajută la gestionarea zahărului din sânge și la sațietate”, a explicat Bazilian. „Pe măsură ce fibrele își croiesc drum prin sistemul digestiv, încetinesc digestia, ceea ce face două lucruri: ne face să ne simțim sătui mai mult timp și, de asemenea, previne creșterile rapide ale glicemiei după ce mâncăm o masă.” În al doilea rând, avocado este bogat în grăsimi nesaturate „La fel ca fibrele, grăsimile încetinesc digestia, ceea ce poate ajuta la promovarea gestionării glicemiei și a sațietății”, a precizat Bazilian. Un alt aspect important al duo-ului de grăsimi nesaturate și fibre este că ambii acești nutrienți susțin sănătatea inimii. „Diabetul și bolile de inimă sunt strâns legate, deoarece factorii lor de risc sunt similari”, a explicat Bazilian. „Avocado este un aliment sănătos pentru inimă, iar grăsimile nesaturate și fibrele găsite în avocado pot ajuta la menținerea unor niveluri sănătoase de colesterol LDL, ceea ce poate contribui la reducerea riscului de boli de inimă.” Potrivit lui Bazilian, „ceea ce este bun pentru inimă este bun și pentru riscul de diabet, pentru glicemia și pentru funcția și controlul metabolic”. În cele din urmă, ați putea fi surprinși să aflați că avocado este de fapt un fruct. „Un model de alimentație sănătoasă care este predominant vegetală, inclusiv fructe și legume, este asociat cu un risc redus de diabet de tip 2 și cu factorii de risc CVD aferenți”, a subliniat Bazilian. „De asemenea, este important să recunoaștem că, spre deosebire de majoritatea celorlalte fructe, avocado nu conține zaharuri naturale și nu afectează răspunsul glicemic”, a adăugat ea. De ce avocado poate ajuta la scăderea riscului de diabet la femei și nu la bărbați Interesant este că, deși studiul a constatat că consumul de avocado pare să reducă riscul de diabet în cazul femeilor, la bărbați nu au fost evidențiate observații semnificative. De ce s-ar putea întâmpla acest lucru? „Cercetătorii subliniază faptul că diferența dintre constatările la bărbați și femei poate fi atribuită factorilor diferiți de stil de viață dintre bărbați și femei”, a precizat Bazilian. „Mai exact, mai mulți bărbați din studiu au avut tendința de a fi fumători (~38%) în comparație cu femeile (~12%), iar fumatul poate crește riscul de a dezvolta diabet”. Nutriționistul dietetician înregistrat Kristen White a fost de acord că factorii diferiți ai stilului de viață ar putea fi în joc. În plus, ea a spus că este posibil ca diferențele hormonale dintre bărbați și femei să contribuie la variațiile în modul în care avocado afectează sănătatea metabolică. În timp ce această descoperire particulară este intrigantă - poate chiar derutantă - Bazilian a spus că este important să ne amintim că, uneori, nu putem explica întotdeauna rezultatele pe care le vedem în cercetarea în domeniul nutriției. „Acesta este motivul pentru care este important atât să facem cercetări în continuare, cât și să analizăm ceea ce au arătat alte studii”, a spus ea. Cuvinte cheie: avocado diabet reduce riscul Sursa foto: pexels.com Sursa: www.healthline.com