Dosarul lui Vladislav Gribincea pentru funcția de judecător CSJ, declarat inadmisibil de CSM: Altele 6 au fost admise

Călin este din Chișinău, iar de un an, își face studiile în Abu Dhabi, Emiratele Arabe Unite. Tânărul din Moldova are o bursă anuală de circa 70 de dolari americani și spune că suma acoperă atât cheltuielile pentru studii, cât și cele pentru cazare, alimentație, iar despre condițiile la căminul în care locuiește spune că sunt comparabile cu cele dintr-un hotel. „Universitatea ne-a tratat ca pe niște copii ai săi. Am fost luați de la aeroport, conduși prin securitate, ni s-a oferit cămin, alimentație de 4 ori pe zi, asigurare medicală, materiale necesare, absolut tot de ce era nevoie”, a dezvăluit acesta, în cadrul unui interviu cu Adrian Prodan.