Mama Mădălinei Cojocari, fata din Republica Moldova dispărută în Carolina de Nord, şi-a recunoscut vina în faţa instanţei

13:10

Deputatul fugar Ilan Șor a anunțat că a primit cetățenia Federației Ruse. Declrația a fost făcută chiar de el în cadrul unui interviu la un post de televiziune rusesc. „Eu am primit-o. Am depus documentele, am primit-o. De aceea astăzi sunt cetățean inclusiv al Federației Ruse", a spus Șor. Șefa Secției Comunicare și Protocol a […]