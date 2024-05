Mașini de epocă, expuse în scuarul Parlamentului

17:40

La sediul Poliției de Frontieră a avut loc evenimentul oficial de prezentare a bunurilor achiziționate cu sprijinul financiar al Guvernului Republicii Italia. Aceste achiziții au fost realizate în cadrul proiectului „Consolidarea capacităților de protecție și incluziune socio-economică a refugiaților ucraineni, a resortisanților țărilor terțe și a comunităților gazdă din Moldova / Strengthening capacities for protection and socioeconomic inclusion of Ukrainian refugees, third country nationals and host communities in Moldova”, informează Poliția de Frontieră.