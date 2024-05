O fostă directoare de la Facebook şi Nike, condamnată la 5 ani de închisoare

02:30

În apropierea Marii Piramide din Giza, Egiptul a reușit să identifice o structură de mari dimensiuni formată din două părți.Aceasta se află sub cimitirul funerar, are o întrebuințare necunoscută și o vechime de 4000 de ani, transmite techno.nv.uaFolosind diferite tehnici moderne, cercetătorii au descoperit zone cu densități diferite sub partea plană și goală a cimitirului. Această densitat