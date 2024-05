MORTAL COMBAT între Sandu și Drăgălin – efectele unei rivalități tot mai evidente ori un act de curaj asumat responsabil? (long read)

12:30

Exporturile de mărfuri și produse ale Republicii Moldova s-au redus cu 14,0% în perioada ianuarie-martie 2024, comparativ cu aceeași perioadă din anul precedent. Valoarea totală a exporturilor în acest trimestru a fost de 921,8 milioane dolari SUA, arată datele Biroului Național de Statistică. Exporturile de mărfuri autohtone au reprezentat 77,6% din totalul exporturilor, însumând 715,1 ... Probleme pentru economia Moldovei – Au scăzut exporturile în primul trimestru al anului 2024 The post Probleme pentru economia Moldovei – Au scăzut exporturile în primul trimestru al anului 2024 appeared first on Politik.