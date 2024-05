Blocul comuniștilor și socialiștilor din Parlament din nou la Curtea Constituțională – Au sesizat legea privind votul prin corespondență

22:40

Unul dintre cei mai aprigi critici ai reformei justiției, în special a evaluării externe vetting, fostul judecător Victoria Sanduța ar avea probleme grave de integritate și chiar legături cu anumite grupări certate cu legea Este vorba despre judecătoarea Victoria Sanduța, care este și fondatoare a Asociației ”Vocea Justiției”. Potrivit unei investigații jurnalistice, Sanduța are ... Unul dintre cei mai aprigi critici ai reformei justiției, fostul judecător Victoria Sanduța, ar avea probleme de integritate și chiar legături cu anumite grupări certate cu legea The post Unul dintre cei mai aprigi critici ai reformei justiției, fostul judecător Victoria Sanduța, ar avea probleme de integritate și chiar legături cu anumite grupări certate cu legea appeared first on Politik.